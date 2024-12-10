中國政策干擾科技股弱 台股下跌148點失守5日線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）受中國政策干擾，台股今天科技弱、傳產強，終場下跌148.17點，收在23125.08點，成交值新台幣3428億元，失守5日線約23222點，回防23000點關卡。

中國對輝達（NVIDIA）祭出反壟斷調查，拖累AI股，2大科技權值股，台積電今終場股價下跌10元或0.93%，收在1065元；鴻海下跌3元或1.54%，收192元。

近期熱門的散熱雙雄雙鴻、奇鋐今收盤股價跌幅都超過3%。BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY重跌39元或3.93%，終場收953元。

金控股同步休息，今天族群個股下跌居多，包括國泰金、兆豐金等都落入平盤之下，但跌幅在1%以內。

傳產股方面，中國中央政治局9日會議釋出利多，定調貨幣政策重回「適度寬鬆」，為14年來首度轉向，激勵中概股走強，近期股價頻頻破底的台塑四寶今盤中股價反彈，可惜支撐力道稍嫌不足，台塑終場收在40.7元，漲幅收斂至1.24%，南亞則翻黑。

富邦投信投資策略師徐翊達分析，若以明年度獲利預期作為上漲動力，事實上股價已漲完，大家把明年度預期都拉得非常滿，現在台股是本益比推動，他認為再上漲空間有限。

徐翊達認為，隨美國總統當選人川普明年初上任後，一些政策效應會慢慢浮現，恐為股市帶來變數；惟許多政策其實是多空並存，如減稅與財政支出削減等，雖可能在短期內產生顯著經濟波動，但美股是川普主要捍衛的市場，投資人不必過度悲觀。（編輯：林家嫻）1131210