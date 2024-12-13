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台股跌26.32點

2024/12/13 14:00
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（中央社台北13日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌26.32點，為23020.48點，跌幅0.11%，成交金額新台幣3426.57億元。

加權指數開盤為23002.37點，盤中最高23097.52點，最低22920.84點；不含金融股指數20062.23點，跌17.54點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.01%、食品股跌0.23%、塑化股跌1.85%、紡織股跌0.1%、機電股漲0.11%、造紙股跌1.54%、營建股跌1.67%、金融股跌0.34%。

委買張數2074萬4018張，委賣張數1052萬4665張，成交張數676萬1473張。

收盤時上漲155家，下跌828家，持平65家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、神達、聯電、泰金寶-DR、陽明。

漲幅前5名個股為大飲、亞光、世芯-KY、利華、金像電。

跌幅前5名個股為華冠、海華、大銀微系統、勝德、天瀚。1131213

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