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經部：國產光電模組躉購費率加成 持續查訪防洗產地

2024/12/13 20:24（12/13 20:31 更新）
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圖為太陽能板。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾智怡台北13日電）中美晶董事長徐秀蘭今天表示，台灣太陽能製造廠面臨模組進口比重高、案場開發量放緩困境，呼籲政府加速核准案場建置。經濟部回應，持續精進申設程序，目前國產光電高效能模組躉購費率已有加成機制，會持續查訪防止洗產地情況。

中美晶宜蘭太陽能電池廠進行產線調整，鼓勵員工於明年1月放特休假引發關注。徐秀蘭今天親上火線說明，點出台灣太陽能製造廠面臨「腹背受敵」困境，一方面台灣太陽能案場開案量放緩，另方面是太陽能模組進口比重高，希望政府能夠加速核准太陽能案場建置，讓太陽能市場更健康。

經濟部官員表示，經濟部持續協助國內光電產業及能源發展，針對國產的光電高效能模組，在躉購費率上也設計加成6%機制；同時與國際相同，禁止進口中國製的光電模組，並持續針對國內模組進口商進行查訪，配合海關盤查，防止洗產地的情況。

產發署補充，111年至113年（1到11月）進口模組量並無大幅成長，但今年國內太陽光電設置量明顯減少，國內廠商產能利用率下降；國內太陽光電製造業者多表示是因目前國內案場的許可均有遞延，模組需求量減少所致。

針對第三地模組進口管制，產發署表示，已經有加強進口管制，111年6月17日新增輸出入規定，進口模組除檢附模組產證外，應檢附電池及模組非中國製的證明文件；針對進價低模組逐案查證產證真偽；針對進口模組進行品質抽驗作業；訪視進口價格偏低或數量較大的進口商。

此外，經濟部透過實地查驗海外製造業者實際生產情形，以嚇阻有中國大陸製透過第三地進行洗產地行為。

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能源署表示，為使光電整體申設程序更精進，開發擬朝「公對公」模式進行，中央、地方必須善盡溝通；另就地目、場址及綠能與農漁業競合議題，讓開發協調、規劃到相當成熟且有共識的程度，再讓業者投資。

針對中央與地方加強溝通，能源署已召開會議與各界溝通及意見蒐集，包含電業籌設申請階段增加地方說明會場次、明確地方同意函審查事項，光電案場周邊一定距離內遇建築用地即需退縮設置，確保光電案場開發案的適法性，並保障民眾知的權利。（編輯：張良知）1131213

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