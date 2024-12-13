中美晶：太陽能案場開案量放緩 宜蘭廠庫存高1/7停工

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（中央社記者張建中新竹13日電）中美晶董事長徐秀蘭今天表示，因太陽能電池庫存水位高，宜蘭太陽能電池產線預計明年1月7日至農曆年前停工，不過員工年終獎金仍將準時足額發放，相關因應作法希望能在耶誕節前定案，初估受影響員工人數逾100人。

中美晶今天下午召開線上記者會，徐秀蘭親自出面說明宜蘭廠召開勞資協商會議的來龍去脈。她強調，雙方是針對太陽能電池訂單不理想情況進行溝通，目前尚未敲定具體方案。

徐秀蘭說，今年以來台灣太陽能累計裝置量約1.8GW，太陽能案場開案量放緩；此外，太陽能模組進口比重高，已有超過30%採用進口的模組。

受到雙重不利因素衝擊，徐秀蘭表示，太陽能電池庫存水位高，規劃在完成在製品後，宜蘭廠於明年1月7日至農曆年前，約2週半時間停工，以管控庫存。

徐秀蘭指出，宜蘭廠員工工作調度以2個原則為優先，首先是準時足額發放年終獎金，第2是希望員工明年1月能夠拿到全額的薪資。

她說，與員工討論的方案是員工先放特休假，如果特休假不足的員工可以預支，下半年若有需要可以請事假，不扣全勤獎金；如果員工不想放特休假，就可能實施無薪假，中美晶將會依法通報，最終辦法希望能在耶誕節前定案，初估受影響員工人數逾100人。

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徐秀蘭表示，中美晶集團在新竹及竹南有較多的廠區，可以彈性調配，而宜蘭廠僅單一廠區，調度困難，才會考慮採取放特休假的作法。而太陽能電池市況不佳，並不會影響竹南等廠區。

徐秀蘭說，台灣太陽能案場若仰賴進口模組，將存在20年品質保證的風險，應支持台灣本土生產的產品。此外，美國針對第3地的太陽能產品提高關稅，預期台灣太陽能產品很有機會被美國市場接受，期待未來市況能夠好轉。（編輯：張良知）1131213