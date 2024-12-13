中美晶傳要求員工請特休 勞動部：若違法必開罰

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）媒體報導，中美晶因1月太陽能電池接單狀況欠佳，要求員工放特休假。勞動部今天強調，特休假絕非讓雇主因應景氣運用的假，已轉請當地主管機關查處，若違法將開罰2萬至100萬。

媒體報導，中美晶宜蘭太陽能電池廠進行產線調整，鼓勵員工於明年1月放特休假，甚至讓特休假不足的員工可以預支處理。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪強調，依照勞基法規定，特休假是由勞工自由排定，如果雇主有困難，可以協商勞工改期，「特休假絕對不是讓雇主因為因應景氣來要求勞工放特休」。

黃維琛說，目前看到媒體報導此消息，已經轉請當地勞工主管機關查處，如果雇主有違反特休運用相關規定或是其他違法情況，將依法開罰新台幣2萬到100萬元，也可依照情節輕重，加重最高到150萬元，並公布事業單位名稱及姓名。

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針對雇主疑似讓員工預支特休一事，黃維琛表示，特休假是勞工工作滿一定期間有的假期，勞工如果沒有需求，「為什麼要預支？」如果是為了雇主需求要預支，後續如果勞工想用沒得用，就不符合勞基法規定，也一樣會開罰。

黃維琛並說，如果雇主真的業績不好，可以申請減班休息，但從相關媒體報導、證交所觀測站資料，中美晶前3季EPS有8元，事業單位也應該思考，如果有賺錢，是否一定要申請減班休息。（編輯：管中維）1131213