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簡立峰：AI時代恐出現超級人類 掌握99%能力與機會

2024/12/16 10:55
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（中央社記者吳家豪台北16日電）前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰今天表示，過去曾出現資本分配不均現象，由1%的人擁有世界上50%的財富，到了AI時代可能出現懂得善用AI的「超級人類」，由1%的人掌握99%的能力和機會，國家需要縮短AI落差，為下一代創造更好未來。

簡立峰上午出席第12次全國科學技術會議，以「台灣AI產業發展：機會與策略」為主題發表演講。

他提到，人工智慧（AI）技術持續進步，尤其是數學能力上的突破；AI的推理能力也在快速提升，許多測試顯示AI推理能力已達到一定水準。現階段AI對物理和化學等學術領域的影響顯著，未來可能對其他學門產生巨大影響。

簡立峰說，AI正在改變工作方式，企業需要調整工作流程，以適應AI的導入。AI已導致白領外包工作大幅減少，由於員工能力提升，企業不再依賴外包。

他也提醒，AI技術的發展集中在少數國家及公司，內容以英語為主，全球有7000多種自然語言，但AI技術目前僅支援約100種，這種集中性可能限制全球範圍的技術普及和應用。

簡立峰認為，台灣在AI技術的發展上有絕佳機會，尤其是終端硬體整合方面。台灣企業可以利用AI和數位孿生技術，讓生產製造在遠方進行，研發控制留在台灣。台灣即將進入超高齡社會，AI技術能幫助台灣創造新的產業機會，避免走上日本「失落30年」後塵。

簡立峰發現，台灣在AI技術的使用上存在知用落差，需要提升使用率。他呼籲台灣需提升AI應用能力及捍衛AI主權，避免依賴外國AI應用與模型，並視為國防的一環，有些技術必須自行發展，有些可以透過國際合作補強。

演講最後，簡立峰表示，他最近對「1比99」的概念有很深刻的體會，過去由1%的人擁有世界上40%財富，在疫情後甚至達到50%；未來在AI時代，可能不小心出現「超級人類」懂得善用AI，由1%的人拿走99%能力和機會，國家和企業同樣面臨挑戰，台灣需要為下一代的孩子和居民創造更好的未來，「避免讓大家掉到一個不是AI的科技島上」。（編輯：張均懋）1131216

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