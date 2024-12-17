AI需求旺 中華信評上修台灣明年經濟成長率至2.4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）中華信評今天表示，在高基期因素下，台灣明年消費與出口相對成長趨緩，不過，考量AI相關設備需求旺盛且持續成長，上修台灣明年經濟成長率從2.1%調升到2.4%，並預測明年通膨率為1.5%。

標普全球評級子公司中華信評今天舉行「2025年台灣信用展望」記者會，分析台灣科技業、非科技業與金融業的信用展望。

中華信評企業評等部首席分析師許智清指出，AI技術快速成長，帶動今年需求反彈，不過，因為美國利率仍高，加上貿易緊張情勢升溫，可能讓明年消費、出口動能相對受限，影響亞太區台灣、香港、新加坡等經濟成長率成長趨緩。

許智清指出，中國近期雖然推出刺激經濟措施，但整體需求仍相當疲弱，導致中國明年經濟成長較為受限。標普預期美國對中國實施的平均稅率會從目前19.3%上升到25%，在此假設下，預測中國今、明年與後年的經濟成長率分別為4.8%、4.1%與3.8%。

至於台灣經濟表現，許智清指出，因為AI出口動能旺盛，帶動台灣今年經濟成長回溫，把台灣今年經濟成長率從4.2%微幅上修到4.4%，台灣科技業在中美科技戰下仍處有利情勢，全球供應鏈重組也讓台灣今年固定資產投資大幅成長。

許智清分析，在今年高基期因素下，明年台灣的出口、消費成長相對趨緩，但強勁且持續成長的AI相關設備需求，將帶動台灣明年的經濟復甦，把台灣明年經濟成長率從2.1%上修到2.4%。不過，目前預測數據的假設為美國總統當選人川普不會對台灣出口額外再課徵關稅。

至於科技業與非科技業展望，許智清指出，目前產業呈分歧態勢，科技業因為AI與雲端運算需求成長，加上台灣在供應鏈中占有一定優勢，但消費性電子、汽車需求仍舊疲弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

傳產部分，許智清說，雖然中國可能採取措施刺激國內需求，但是美中貿易戰可能升級，恐壓抑中國成長前景，對台灣鋼鐵、水泥、大宗商品等產業來說，短期恐難消化過剩產能，明年復甦動能有限。

中華信評也點出台灣企業面臨的6大風險，包括全球貿易可能面臨關稅措施挑戰、貿易戰升溫可能導致中國經濟陷入通貨緊縮的惡性循環、地緣政治緊張可能導致政策不確定性增加、融資成本可能升高、氣候變遷以及科技帶來網路攻擊增加等風險。（編輯：張均懋）1131217