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美股道瓊連9挫 法人：台股關注聯準會利率決策

2024/12/18 08:23
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股道瓊指數連9日下跌，科技股拉回，台指期今天結算。台股17日震盪翻黑下跌21點守住23000點，外資在台指期淨空單減少至3.97萬口。法人表示，市場關注美聯準會利率決策會議結果，牽動降息和美股資金動向。

美國聯邦準備理事會（Fed）舉行利率決策會議，市場觀望氛圍濃厚，美股4u大指數今天收盤盡墨，道瓊工業指數下挫267.58點或0.61%，收43449.90點，道瓊連9個交易日下挫，這是1978年以來最長連跌紀錄。

標普500指數跌23.47點或0.39%，收6050.61點，那斯達克指數滑落64.83點或0.32%，收20109.06點，費城半導體指數挫跌86.27點或1.64%，收5169.79點。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）下挫1.22%收130.39美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.77%收200.66美元，博通（AVGO-US）跌3.91%收240.23美元。

台股加權指數17日開高震盪走跌，終場下跌21.89點收23018.01點，守住23000點整數關卡，成交值新台幣3991.44億元。三大法人合計買超21.58億元，其中外資及陸資買超34.31億元。

在台指期淨部位，三大法人17日淨空單減少84口至1萬5196口，其中外資淨空單減少1308口至3萬9762口。

本土期貨法人指出，今天觀察台指期是否壓低結算，台股近日走勢整理，高權值股撐盤，族群勉強輪動，但擴散與延伸力道不足，市場關注美聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果，牽動降息和美股資金動向。

金管會17日拍定開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，完成法規修正程序，最快明年首季可望有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF正式問世，目標3年內合計發行規模達新台幣2000億元。

輝達GB200伺服器出貨時程傳出雜音，供應鏈人士17日透露，鴻海內部維持原先出貨時程，GB200伺服器將於12月小量出貨，出貨時間並未改變。

半導體矽晶圓廠環球晶17日表示，美國子公司最高可獲得美國晶片法案4.06億美元的直接補助，新產能預計明年量產。（編輯：張均懋）1131218

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