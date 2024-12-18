易發代理Freedom Won儲能設備 聯手台企攻綠能市場

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（中央社記者張建中台北18日電）易發精機今天宣布，取得南非儲能設備Freedom Won在台灣的產品代理權，並同步與智聯服務及盛達電等多家台灣企業簽署合作備忘錄，搶攻綠能市場。

易發精機今天舉行代理Freedom Won儲能設備簽約儀式，由易發董事長羅文進與Freedom Won亞太區總代理捷發全球簽約合作。

羅文進表示，易發成立於1988年，採取戰略合作模式，包括盟立、均豪和帆宣等都是易發和子公司東野的客戶。

羅文進說，台灣是科技島，在半導體和光電業擁有雄厚實力，這次與Freedom Won合作，主要是因為其在儲能領域發展較早。易發除了有半導體、光電和生醫事業部，也新增綠能事業部。

羅文進表示，易發與智聯服務、盛達電、鉑東科技、玖森能源、昌明農科及宏源實業等企業合作，提供儲能設備全面解決方案。其中，智聯服務提供數據分析與網路安全方案，確保儲能系統穩定運行。

盛達電提供智慧電網與電力分配技術，確保儲能系統與能源網路效能。鉑東科技以綠能整合技術，協助儲能系統在多元場景中應用。玖森能源提供太陽能系統與智慧能源解決方案。

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昌明農科以再生能源技術，為農業基礎設施提供穩定的能源管理方案。宏源實業提供廢鋰電池回收技術，支持儲能設備的循環利用。

羅文進說，今年上半年營運表現比較好，第3季起市場動能趨緩，目前客戶關注美國市場後續發展，不過明年接單狀況優於今年，預期明年業績可望成長2位數百分比。在Freedom Won代理業務挹注下，明年綠能事業部業績將成長25%。（編輯：林家嫻）1131218