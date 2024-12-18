台股漲150.66點
2024/12/18 13:51
（中央社台北18日電）台北股市今天開低走高，收盤漲150.66點，為23168.67點，漲幅0.65%，成交金額新台幣3989.94億元。
加權指數開盤為23014.43點，盤中最高23211.17點，最低22934.59點；不含金融股指數20229.71點，漲156.36點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.13%、食品股漲0.22%、塑化股漲1.04%、紡織股漲0.56%、機電股漲0.86%、造紙股漲0.24%、營建股跌0.96%、金融股跌0.38%。
委買張數2113萬526張，委賣張數1130萬2084張，成交張數703萬6836張。
收盤時上漲572家，下跌367家，持平114家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、大華優利高填息30、元大台灣價值高息、聯電、長榮航。
漲幅前5名個股為宇隆、興能高、冠西電、今國光、新日興。
跌幅前5名個股為貿聯-KY、利勤、名軒、申豐、榮惠-KY創。1131218
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