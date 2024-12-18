聚陽看明年營運審慎樂觀 印尼、孟加拉持續擴廠

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）成衣大廠聚陽今天舉行法人說明會，發言人林恆宇表示，明年量、價成長趨勢不變，對營運看法審慎樂觀。面對川普可能調高關稅，聚陽目前在印尼、孟加拉、薩爾瓦多等地都有擴廠進行中，透過多元生產基地可滿足客戶訂單需求。

聚陽今年前11月營收新台幣319.95億元，年增9.49%；前3季稅後純益31.46億元，年增2.3%，每股純益12.76元；不過在法人關注的毛利率方面，從第1季高點27.15%連2降，聚陽第2、3季毛利率分別為25.15%和23.7%，不如預期。

林恆宇解釋，第2、3季毛利率下滑，主要受到船班問題打亂出貨節奏，衍生出倉儲、加班費等額外成本增加。他表示，隨著耶誕節旺季進入尾聲，備貨壓力已經放緩，塞港問題獲得改善，目前看來12月船期正常，第4季毛利率將可回穩。

展望明年，林恆宇表示，目前看起來量、價成長趨勢不變，對於明年營運審慎樂觀。

法人關心美國總統當選人川普明年初上任後，可能提高關稅，林恆宇表示，實際影響還是要等到川普上任後才會有比較明確的答案，聚陽已做好準備，擬透過多元生產基地滿足客戶訂單需求。

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聚陽董事長周理平先前表示，今年資本支出約4000萬美元（約新台幣13億元），較去年的1500萬美元翻倍成長。其中，印尼目前已經是聚陽全球最大廠區，並持續加碼擴廠，估計明年會有2個廠完工，分別供應美系及日系客戶。

另外，聚陽在孟加拉、薩爾瓦多也都有建廠計畫進行中，其中孟加拉廠預計明年上半年投產，薩爾瓦多廠則是為了就近服務美國客戶。（編輯：張良知）1131218