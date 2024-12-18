營業人開電子發票未按時上傳 明年7月起開罰

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（中央社記者張璦台北18日電）自明年1月1日起，營業人開立電子發票相關資訊應依規定時限據實傳輸存證，財政部今天表示，將提供6個月的輔導期，針對營業人開立折讓單未依規定時限據實傳輸存證者免處行為罰，但明年7月1日起，發生逾時限傳輸存證，將面臨處罰。

財政部賦稅署今天表示，行政院已核定今年8月修正公布的「加值型及非加值型營業稅法」部分條文，自114年1月1日施行，營業人開立電子發票，應確實依限將電子發票與相關必要資訊及買受人載具識別資訊，傳輸至該部電子發票整合服務平台存證。

賦稅署官員進一步說明，營業人未依規定時限、或未據實傳輸存證電子發票相關資訊，得處新台幣1500元以上、1萬5000元以下罰鍰，限期未補正或補正不實，得按次處罰。

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賦稅署官員表示，考量營業人需要時間配合相關規定修正資訊系統及帳務處理流程，財政部訂自114年1月1日起至6月30日止，有為期6個月的輔導期，針對營業人開立折讓單未依規定時限據實傳輸存證者免處行為罰。

賦稅署官員呼籲營業人，配合規定及時調整因應，避免輔導期屆滿後、即自114年7月1日起，發生逾規定時限傳輸存證而受處罰問題，以維護自身權益。據統計，目前開立電子發票的營業人共有約62萬家。（編輯：楊凱翔）1131218