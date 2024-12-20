外賓禮品買得到 國發會年節禮盒台東紅烏龍訪日必備

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）農曆春節的腳步愈來愈近，許多人開始籌備春節送禮事宜，國發會助攻地方創生，首度推出地方創生年節禮盒型錄，共收錄45團隊、共104項商品，其中也有不少產品曾經致贈外賓，讓國外賓客感受台灣特色與文化精髓。

國發會為了促進地方創生團隊發展，提升地方經濟及文化特色，今天發布「地方創生年節禮盒型錄」，集結優質農特產品及具地方特色的手工藝品，讓民眾在年節期間，能夠品嚐與享受各地的文化精髓。

國發會表示，這次年節禮盒型錄共收錄45團隊、共104項商品，公告於地方創生入口網（https://www.twrr.ndc.gov.tw/），並精選其中11團隊、共19項商品加強推廣。

年節禮盒型錄內容包含新竹大山北月有限公司以在地柑橘組成的「大桔美好禮盒」、彰化天禾日有限公司推出強調選用優質國產羊肉的「天香羊肉爐禮盒」、花蓮洄遊吧有限公司推出的「鰹魚全魚利用綜合禮盒」，以及台南山海屯股份有限公司結合南部特產海味與水果所推出的「鹽風南味年節禮盒」等。

國發會表示，型錄中有不少創新產品，如花蓮洄遊吧的「七星潭鰹魚爆魚花」是以鰹魚鬆混合製作，帶給味蕾新感受，「微醺農場」的黃瓜氣泡酒也頗受好評。

國發會副主委彭立沛說，地方創生團隊的商品很多，國發會挑選具有一定精緻度及量產能力，並具有特色，才會列入年節型錄；其中花蓮洄遊吧年節禮盒中的鰹魚琴酒，因為具有花蓮地方特色，又與副總統蕭美琴名字的「琴」同字，今年4月，蕭美琴接見美國眾議院跨黨派訪問團時，就以此為禮品贈送外賓。

彭立沛補充，國發會先前出訪日本時，也把台東紅烏龍產品贈給日方，對方非常喜歡。

彭立沛表示，希望透過推廣年節禮盒，讓民眾及企業看見更多地方創生商品、強化上市（櫃）公司的社會責任與地方認同感，同時透過文創與在地產品的結合，展現各地的獨特魅力，提升地方品牌的能見度。（編輯：楊凱翔）1131220

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