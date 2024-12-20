華碩攻人形機器人 施崇棠：全方位AI布局

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克與台積電董事長魏哲家近期點名看好人形機器人，電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，有關人形機器人，華碩內部已經「如火如荼」進行，啟動相關計畫，朝多代理（multiple agent）方向發展，華碩力拚全方位AI布局。

華碩今天舉辦歲末聯歡晚會，席開逾800桌，施崇棠受訪指出，華碩在機器人領域「走過必有痕跡」，以前推出Zenbo機器人，很珍惜有這樣的機會，也很早進入人工智慧（AI）領域。

他說，目前只能靠大語言模型（LLM）打造通用智慧，但如果沒有實體，無法真正做到通用智慧，這是高手之間互相較量的事情。有了機器人以後可以累積很多訓練資料，華碩不會浪費機會，將提早布局下一步。

施崇棠提到，華碩在2021年達到史上最佳業績，今年應該是有史以來第二好。華碩主機板已經是「巨獅」，仍在不斷創新；伺服器雖然起步比別人晚，也發憤圖強、將士用命，提前3年達到5倍營收的里程碑。

談到AI趨勢，施崇棠認為，業界拚命用更大模型、輸入更多參數，卻擔心邊際效益正在下降，整個AI發展似乎進入下一個階段。生成式AI和超級智慧確定會往更多元的AI應用發展，不是一昧以大取勝、以多取勝，小模型若慎選資料品質，也能取得非常好的效果。

他說，華碩還是強調全方位AI布局，從超級腦（super brain）到小腦（tiny brain）、從硬體到軟體都導入設計思維，帶來更多創新機會。

針對人工智慧個人電腦（AI PC）進展，施崇棠指出，華碩推出的Copilot+ PC已經是領導廠商，AI PC讓每一台電腦都搭載神經網路處理器（NPU），華碩徹底掌握這個機會，盡量跑在最前面。（編輯：楊凱翔）1131220