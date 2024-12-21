陳冠如：雷虎轉型軍工靠機緣 成功是給準備好的人【專訪】

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（中央社記者潘智義台北21日電）雷虎科技從遙控車、遙控飛機起家，並與中華電信合作轉型跨入商用及救災領域；因俄烏戰爭讓無人機的不對稱作戰優勢大放異彩，進而跨入軍工市場。雷虎科技董事長陳冠如表示，「轉型靠機緣，但成功踏上軍工市場卻是給準備好的人」。

陳冠如在接受中央社專訪時表示，雷虎在10年前就有做消費級無人載具，不過在中國「世界工廠」的潮流下，他深刻體驗到對岸產品及技術的優勢，接任董事長後，評估環境，毅然決定退出中國市場，重新擬定方向，把無人載具鎖定在商用工業；雖然當時根本沒看到軍工市場，但卻為未來投入軍工產業打好基礎。

雷虎結盟中華電打造空中基地台 跨出轉型第一步

陳冠如透露，雷虎從原本的遙控飛機玩家市場，轉型到救災防災功能及商用市場，這是一個很大的轉變；其中最重要的一步，就是與電信業龍頭中華電信合作。

陳冠如指出，因為台灣常受到颱風、土石流等天然災害的侵擾，很多住在偏遠地區的居民一旦通訊中斷，身負國家通訊重責大任的中華電信便被賦予參與防災救災任務，若能搭載空中基地台，將可以扮演好協助救災的角色。

雷虎當時拜訪中華電信，雙方取得共識，將無人載具透過地面SNG車發電機及輕量型纜線連接，供應無人機長時間停留於100公尺高空，由SNG車連結衛星通訊，執行無線通訊中繼站任務，通訊接收範圍可涵蓋36平方公里，可有效地立即解決災區的通訊問題。

「與中華電信這樣的大公司合作聯名行銷，讓雷虎在國際展會中打響了知名度」，陳冠如指出，雷虎從2019年開始參加每兩年一次的台北航太展，都是中華電信、雷虎科技聯名，當時展出無人載具應用，強調緊急恢復通訊；而無人載具在空中飛得愈久，一定要有更多高速網路，才能把蒐集的資料放在雲端進一步分析判讀，這正是雷虎和中華電信合作最主要的優勢。

俄烏戰爭成為無人機跨入軍工用途的轉捩點

在俄烏戰事爆發後，無人機的重要性一飛衝天，陳冠如說，雷虎很快便憑藉以往的優勢，成為台灣無人機跨入軍工產業的領先者；即便中國無人機產業的確在技術及市場上領先，但因以美國為首的民主陣營無人機有「去中國化」的需求，雷虎的「台灣製造」成了接單優勢。

陳冠如坦言，無人機就是用極低的成本發揮最大效益；而無人機市場非常大，離市場飽和還很遠，現在沒人聽說哪個國家出現無人機庫存壓力。

陳冠如進一步談到，今年10月雷虎以無人機國家隊身分參加美國陸軍協會軍工展（AUSA），攤位比去年整整大3倍；除了駐美代表俞大㵢蒞臨現場外，經濟部成立台灣卓越無人機外銷聯盟主席、漢翔董事長胡開宏也率團到AUSA參訪。

陳冠如強調，台灣卓越無人機外銷聯盟是台灣無人機發展唯一的平台，在軍工業龍頭漢翔的合作領導下，有助拉高產業的層次，並由政府創造機會，提高國際行銷能見度，可說是「站在巨人的肩膀上」。他說，AUSA現場集結全球買家，雷虎接觸很多國外業者，讓他們了解台灣也有無人機公司。

陳冠如說，雷虎參展鎖定目標是「一次性使用的無人載具」，未來功能朝著人工智慧（AI）、鏡頭、追蹤辨識、干擾反制等方向一直發展下去；由於台灣市場規模就這麼點大，只能鎖定利基型出口導向市場。

陳冠如：領先業者有優勢 機會留給準備好的人

被問到當初是否曾想過，雷虎會從遙控模型一路轉型走向軍工產業，陳冠如說，「根本沒想過無人機可以應用在軍事用途」，雷虎當初最大遙控載具的營業額來自地面遙控越野車；和中華電信接觸後，做了企業用戶搭配相關工業應用，進一步將直升機、無人機這些「硬科技」的經驗發揮，搭配軟體平台不斷地測試整合，造就今天可以把商用無人機，經過改裝研發，使用於現代戰場。

雷虎在取得發展無人機、無人艇的領先優勢後，未來擬擘劃發展空中、地面、水上大型載具，定位上即鎖定參與未來的國防產業發展，跟著政府的政策方向走。

陳冠如認為，「無人機產業機會很大，是一個正在成長的產業」，將持續做好自己、投資自己，以台灣製造生產優勢與國外廠商軟體設計結合，都是可以合作聯盟的對象。（編輯：張良知）1131221