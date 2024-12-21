無人機成不對稱作戰利器 雷虎：跟著政策走就對了【專訪】

（中央社記者潘智義台北21日電）俄烏戰爭讓無人機嶄露頭角，成為以小搏大「不對稱作戰」應用的實戰場域。雷虎科技董事長陳冠如表示，現階段就是在政府政策支持下，主攻軍工市場，「跟著政策方向走就對了」。

陳冠如在接受中央社專訪指出，外國無人機合作夥伴不但有技術及市場，更利用俄烏戰爭、以哈衝突的戰事，成為無人機的實戰試驗場。國外業者頻頻將無人機送到烏克蘭前線去測試，雷虎可憑藉合作夥伴的實戰經驗回饋，進一步修正自家產品，未來與外國業者的合作將會循序漸進。

陳冠如說，現階段無人機攜帶小型武器，承載的炸彈約2至5公斤，將來進一步延伸，就是要搭載具備有人工智慧（AI）、可以自動辨識功能，某種形式上就是一個廉價又相對有用的「彈簧刀」無人機的版本。這種以商用無人機轉成軍用的無人載具，就是一個典型的「不對稱作戰」的模式。

俄烏戰爭自2022年2月24日開打，迄今已近2年10個月，陳冠如看到曠日廢時的戰事，勞民又傷財；但也看見無人機成為各國的國防策略重要一環。正是這個念頭，讓他更確認雷虎經營策略轉型是正確的，他認為，只要方向對，和政府的政策也一致，「這條路就該一直走下去」。

當政府全力推動無人機產業之際，陳冠如要讓雷虎落實總統賴清德點名的五大信賴產業之一，雷虎未來在軍工產業將包括無人機、無人艇、無人車，全面發展陸、海、空的無人載具，因應國內國防及國際市場需求。

他認為，無人機要進軍國際市場，至少要落實無人載具在台灣生產。雷虎無人機立足台灣，放眼全世界的市場，客戶勢必會要求去除紅色供應鏈，這是雷虎的優勢與商機。

另外一個無人載具發展的重點，就是無人快艇。雷虎也從俄烏戰場看到烏克蘭沒有自己的海軍，卻能讓俄羅斯軍艦達到某種程度的癱瘓，讓俄軍不敢輕舉妄動，關鍵就是無人艇。

此外，綠能產業中的離岸風力發電勢必需要無人艇做巡邏，雷虎和中華電信合作就是巡檢。陳冠如自信地說，就是有這方面遠見，看到這樣市場，再加上從戰爭中得到的啟示，雷虎日前很快布局無人艇市場，成功參與遊艇製造商科建鋁船的現金增資案，並完成注資，成為持股60%的最大股東。

陳冠如指出，科建鋁船建造的船是可以出海的遊艇，現在讓他們打造無人艇是駕輕就熟，船體不一定要和載人的船一般大，小巧靈活作戰力有時更強，尤其在台海安全的維護上，無人艇更有實際需求的迫切性。

談及台灣卓越無人機海外商機聯盟的運作，陳冠如說，由製造戰機的漢翔董事長胡開宏領軍，絕對是最棒的團隊。他不諱言中國無人機的製造技術很強，但在民主陣營的國家中，不會採用中國製無人機，因此雷虎的無人機有絕對的市場優勢，至於在技術發展上也一定會學習中國無人機的優點，以期交給國際客戶最好的無人機產品。

陳冠如認為，好的無人機不一定要造價高，反而要用低價的電腦，擁有較長的續航力，可深入敵區，有效完成偵查任務或直接投彈，甚至本身就是自殺炸彈，直接精準命中目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳冠如進一步透露，參與無人機國家隊，讓雷虎今年參加美國陸軍協會軍工展（AUSA）表現更勝往年，此次參展是收獲最豐富的一次。不但讓國外客戶看到適合戰場、由台灣生產的小型無人載具，以及台灣製造的無人機關鍵零組件，其展場攤位更使用台灣、Made in Taiwan的背景，讓雷虎在軍工展場中打響台灣的名號。

他說，台灣、韓國是這次軍工展唯二的亞洲國家，因為這個場合沒有中國，國際客戶知道產品來自台灣，可以安心使用、沒有資安的問題。（編輯：張良知）1131221