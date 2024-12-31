俄烏戰爭讓無人機一飛衝天 概念股2024年漲勢明顯

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（中央社記者潘智義台北31日電）無人機在俄烏戰爭受到矚目，刷新大眾對不對稱作戰武力的認知，相關概念股2024年多有明顯漲勢。雷虎收69.9元，全年漲23.93%；中光電收93.6元，漲30.9%；多角化經營的保健食品業者世紀，憑藉IC設計基礎搶攻無人機市場，今天收780元，全年飆升9.12倍。

生產無人機控制器的攸泰科技今天封關強攻漲停板71.7元，但全年仍下挫約8%；邑錡收84.9元，上揚11.27%。

雷虎科技董事長陳冠如表示，現階段就是在政府政策支持下，主攻軍工市場，「跟著政策方向走就對了」。

繼2023年參與美國陸軍協會（AUSA）軍工展，雷虎科技於2024年10月14日，在AUSA軍工展場對歐美盟邦擴大展示雷虎自研自製一次性自殺性無人載具，具備精確打擊能力，有效滲透敵方防禦，展現台灣無人機民主供應鏈關鍵地位。

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面板背光模組廠中光電旗下子公司中光電智能機器人公司8月公布參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產購案評選，得標微型1485架、監偵型1552架，兩案共3037架。

中光電智能機器人公司（CiRC）表示，投入智能無人機核心技術開發與製造將近10年，得標微型無人機、監偵型無人機，為軍用商規6款無人機購案中採購數量最多的得標廠商，充分展現自主研發實力和在地產製優勢。（編輯：楊蘭軒）1131231