半導體總產值看增 川普明年就任恐添地緣政治變數

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（中央社記者張建中新竹22日電）2025年半導體產業景氣可望持續成長，研調機構多預期，總產值將增長2位數百分比。不過，美國總統當選人川普即將上任，地緣政治不確定性恐將升高，並為全球經濟情勢與半導體產業成長添增變數。

美國半導體產業協會（SIA）預估，2025年全球半導體銷售額可望成長2位數百分比。世界半導體貿易統計組織（WSTS）也預期，2025年半導體銷售額將達6972億美元，年增11.2%。

國際數據資訊（IDC）預期，人工智慧（AI）持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價的高頻寬記憶體（HBM）滲透率升高，2025年半導體業產值將成長15%。

法人指出，川普主張課徵高關稅，逆全球化將成為施政主軸，未來商品進口額外課徵關稅，恐造成物價再次上漲，並可能影響台灣廠商廠區配置及接單能力。

半導體設備業者表示，近期客戶高度關注美國關稅議題，對於未來可能的變化感到緊張，積極尋求相關因應辦法，明年預測難度升高。

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矽晶圓廠環球晶日前指出，關稅影響情況複雜，環球晶在美國投資設廠，於本土化發展具有優勢，不過，進口原物料成本恐因關稅而升高，此外，各國稅率也有待進一步觀察。

IDC表示，除地緣政治風險，全球半導體產業仍面臨多重變數，包括產業補助、貨幣利率等經濟政策，以及終端市場需求和新增產能造成供需變化，都是2025年半導體產業值得關注的重點。（編輯：楊凱翔）1131222