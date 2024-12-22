耶誕來臨外資放假 法人：台股交投將趨清淡維持輪動

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（中央社記者張建中台北22日電）台股上週下挫510.23點，摜破半年線關卡，收在22510.25點。法人表示，隨著耶誕假期來臨，外資放假，本週交投將趨於清淡，台股可能維持類股輪動格局。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，上週全球央行召開會議，其中美國聯邦準備理事會（FED）的鷹派降息言論暗示2025年降息2碼（1碼為0.25個百分點），為9月預估的一半，以及日本央行的利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵。

永豐投顧指出，美元利率可能維持在高水準，10年公債殖利率回升至4.5%以上，不利風險市場。在美元指數揚升，強勢美元情況下，亞幣貶值，資金回流至美元市場，不利亞股表現。

永豐投顧表示，本週為財報、經濟數據空窗期，又臨外資耶誕假期，預計成交量清淡，指數能否力守前波低點22055點值得觀察。

杜欣霈預期，年底大盤仍將維持類股輪動格局，隨著美國總統當選人川普即將上任，市場觀望未來政策動向，2025年走勢可能趨於震盪。（編輯：林淑媛）1131222