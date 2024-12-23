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財長：維持財政韌性紀律 今年擬增加還債200億元

2024/12/23 13:25（12/23 14:08 更新）
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立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，行政院23日上午舉行記者會，財政部長莊翠雲（圖）針對新版「財劃法」進行說明，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，行政院23日上午舉行記者會，財政部長莊翠雲（圖）針對新版「財劃法」進行說明，並回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 113年12月23日
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（中央社記者張璦台北23日電）財劃法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過。財政部長莊翠雲今天表示，初步預估中央須增釋新台幣3753億元給地方，衝擊中央施政，若中央要維持原規劃施政，就要增加舉債支出。

不過，她也強調，中央仍要維持財政韌性與紀律，以在未來國家遇到緊急狀況時，有財政能力支應，財政部今年將再增加還債至少200億元。加計財政部今年截至目前已清償的部分，全年還本金額有望超過1350億元。

立法院20日晚間在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法。

行政院今天針對立法院三讀財政收支劃分法版本，召開說明記者會。媒體關切，財政部將公布明年度公債發行計畫，是否因為新版財劃法通過，臨時增加明年發債金額或期數，以及如果中央政府因財劃法修法出現財政入不敷出狀況，是否會考慮任何增加中央政府發債。

莊翠雲說，政府歲出部分每年都有提出發債計畫，如果新版財劃法施行，預估中央必須增加釋出3753億元，這會衝擊中央目前準備推動的施政，「如果在施政的情況必須要維持這樣的支出，勢必就要增加舉債」。

莊翠雲表示，政府財源除了稅課收入，還有融資財源收入，融資財源收入就包含舉債，如果稅課收入等無法支應，只有靠舉債。

莊翠雲指出，財政紀律是各界非常關注議題，政府必須良好控制債務成長，如果稅課收入比預算數高，一定會用來減少舉債，例如113年原先預計要舉債1571億元，財政部非但沒有舉借，更已實質還債1158億元；同時，財政部也規劃，將再增加還債至少200億元。

莊翠雲強調，中央一定要維持財政韌性，這樣未來國家遇到緊急狀況，才有財政能力支應。

此外，財政部次長阮清華今天在立法院財委會回應立委質詢說，今年稅收實徵數，中央部分，預計將高於預算數3500億至3700億元。

財政部官員在會間進一步補充說明，立法院財委會先前已通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本；針對預計還本規模，財政部是採高估方式、即超過5%用來還本，並抓整數，所以目前規劃的增加還本規模，預計達200億元。（編輯：張均懋）1131223

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