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康普：電動車去年成長不如預期 電池材料現已回穩

2024/12/25 17:47
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（中央社記者潘智義台北25日電）電動車熱潮一度帶動電池正極材料上游化工原料需求，康普財會處長陸柏儒今天表示，2023年電動車市場成長不如預期，影響化工原料供需，不過現階段已經回穩。

康普材料科技今天舉行法人說明會，陸柏儒說明，2023年電動車成長率不如2020年、2021年估得那麼好，電動車的動力電池需求降低，且2023年至2024年面臨國際電動車及電池供應鏈重整，在供應鏈、產地轉換過程中，目前算是穩定的動態。

從財報觀察，2024年電動車電池化學材料市場較2023年回穩，康普統計，2024年第3季每股稅後盈餘0.34元，較2023年第3季每股虧損0.19元大幅改善。

陸柏儒指出，氧化觸媒、動力電池材料、特用化學、化學肥料4產品線都有其淡旺季，氧化觸媒是近30年的產品，第2、3季屬於旺季，第4季是淡季，毛利率在4大產品「位在中間」。

針對毛利率，他說，肥料毛利率曾經最好，但這幾年就不如以往；現階段毛利最好的是特用化學，屬利基型產品，量少客製化程度高，像電子級硫酸、氧化鈷等，再來是氧化觸媒。

康普說明，2022年至2023年消費型產品的需求下滑，以動力電池、三元電池來看，用途最廣的還是在筆記型電腦或手錶、耳機，但在疫情結束後市場需求明顯下降；電動車市場需求也不如預期，波及動力電池市場，不過，現階段已漸回穩。（編輯：張良知）1131225

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