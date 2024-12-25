電動車還要談 中國延長歐盟白蘭地反傾銷調查期限

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（中央社台北25日電）中歐磋商電動汽車反補貼案尚未破局，中國商務部今天公告，決定延長對歐盟白蘭地酒的反傾銷調查至2025年4月5日，理由是「本案情況複雜」。此前，中法14日在北京舉行戰略對話，雙方表態不贊成貿易戰。

中國商務部官網25日公告，根據中國「反傾銷條例」的規定，2024年1月5日，商務部發布2024年第1號公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。

公告稱， 鑒於「本案情況複雜」，根據中國「反傾銷條例」第26條的規定，決定將本案的調查期限延長至2025年4月5日。

中國「反傾銷條例」第26條規定，反傾銷調查應當自立案調查決定公告之日起12個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過6個月。歐盟白蘭地反傾銷調查原本應於2025年1月5日以前結束，中方今天延長調查期限3個月。

中國商務部1月5日公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查，外界認為此舉是反制歐盟對中國電動車發起反補貼調查。

其後，中國商務部8月29日公告，初步裁定歐盟白蘭地存在傾銷；又於10月8日公告，自10月11日起採用保證金形式對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，多家以法國為主的歐盟白蘭地酒商被要求繳納保證金30.6%至39.0%。

歐盟10月29日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，其後雙方展開多輪磋商，中方提出「最低價格承諾」方案，但迄今未獲歐方同意。

法國是歐盟當中最堅定支持對中國電動車加稅的成員國，也因此被中方祭出白蘭地反補貼調查。

中國外交部長王毅14日在北京與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）舉行第26次中法戰略對話。

根據中國外交部發布，王毅說，貿易戰只會導致「雙輸」。中國是自由貿易體制最堅定的捍衛者，反對將經貿問題政治化。希望歐方與中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，「通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法」。伯納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

中國商務部新聞發言人何詠前19日向歐盟喊話，表示中方始終主張透過對話磋商解決貿易摩擦，一直在為歐盟電動汽車反補貼案價格承諾磋商做出最大努力。「希望歐方儘快採取實際行動，與中方共同推進磋商。」（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1131225