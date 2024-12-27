科達賴建程：明年迎30年最大交屋潮 將出現讓利房

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（中央社記者何秀玲台北27日電）看好自住剛性需求，科達建築今天宣布啟動5年總銷售逾新台幣200億元推案，包括台北大巨蛋商圈、新北三重重劃區、台北大安都更案與新莊案。展望明年房市，科達建築董事長賴建程認為，新成屋將迎來30年來最大交屋潮，市場將出現讓利房，並排擠中古屋交易，新、中古屋價格雙降。

建商科達建築今天舉辦台北市危老案聯貸簽約典禮，獲台中商銀和台企銀新台幣19.5億元聯貸，科達建築同步宣布，未來超過200億元、預計888戶案量啟動。

一案是明年將在329檔期，於大巨蛋商圈推出危老重建案，面積約537坪，全案約100億元，此案也獲得以紡織起家的廣豐集團投資；明年第4季則將在新北市三重仁義重劃區推出二期進場，全案約40億元，基地面積超過700坪，目前地主已整合完畢，準備建照掛件。

2026年則有「科達大安都更案」醞釀中，預計全案50億元；以及2026年新莊案，全案預計達80億元。

展望2025年房市，賴建程說，新成屋方面，可預見將有30年來最大建商交屋潮，估計有10萬棟規模，交屋後可能出現讓利的房子，帶動價格下調。

他指出，明年較尷尬是中古屋，因每年買賣移轉棟數約30萬戶，明年光新成屋就占10萬戶，可能排擠中古屋申貸，因此量價雙降。

另外，預售屋方面，賴建程認為，明年房價不會漲，但他預估2026至2027年將會上漲，因台灣碳權上路，混擬土將增加成本。（編輯：潘羿菁）1131227