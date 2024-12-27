夏普：子公司轉讓相機模組事業持股給鴻海

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海轉投資日本夏普（Sharp）積極邁向輕資產，夏普今天下午公告，子公司SSTC持有的SSTEC持股，轉讓給鴻海子公司。夏普指出，此次持股轉讓是將相機模組事業轉接給鴻海，落實夏普業務結構改革目標。

夏普說明，子公司Sharp Sensing Technologies Co., Ltd.（SSTC）持有的SAIGON STEC CO.,LTD.（SSTEC）持股，轉讓給鴻海子公司Fullertain Information Technologies Ltd.；此次持股轉讓後，SSTEC公司將不再列入夏普的合併報表。

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夏普指出，正致力早日確立「強大的品牌企業SHARP」的目標，並推進以品牌業務為核心的業務轉型。對於投資負擔較重的設備業務，夏普正推進業務結構改革，並採取與其他企業合作的方針。

在此背景下，夏普指出，針對相機模組事業，夏普已與具備支援成長能力的合作夥伴鴻海集團進行協商並達成共識，藉由此次轉讓落實業務承接，夏普能降低設備業務相關的投資負擔。（編輯：張良知）1131227