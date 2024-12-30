中央政府長債比率實際數25.77% 創統計以來最低

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部今天表示，25日增加債務還本新台幣200億元後，全年還本金額達1358億元，中央政府長債比率減壓，截至民國113年底，實際數為25.77%，為99年有相關統計以來的新低紀錄。

財政部國庫署副署長馬小惠今天在例行記者會表示，今年截至11月底止，中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數新台幣2兆9577億元，預算達成率（占全年預算數2兆7252億元）108.5%，113年度中央政府總預算可望由歲入歲出差短，轉為賸餘。

馬小惠表示，為減緩政府債務累積，國庫署於12月25日增加債務還本200億元，加計先前清償的1158億元，今年全年還本1358億元；同時，原編列債務舉借數1571億元，也未舉借。

立法院財委會先前通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本；財政部粗估，今年稅收實徵數，中央部分，預計將高於預算數3500億至3700億元。

針對預計還本規模，財政部是採高估方式、即超過5%用來還本，並抓整數，所以增加還本規模達200億元。

此外，國際間普遍以「債務比率」衡量各國債務，並以GDP為計算基準，主因為GDP是衡量國家經濟狀況的最佳指標，代表一國生產力，因此一國債務占國家整體產值的比率，可以衡量國家債務規模以及有多少能力可以承受償還債務。

馬小惠指出，截至今年底，加計增加債務還本200億元後，截至113年底的中央政府一年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8580億元，占前3年度名目GDP平均數的比率（即長期債務比率實際數）為25.77%，距離法定債限40.6%仍有一段距離。

馬小惠表示，長期債務比率實際數25.77%，為99年有長債比率實際數相關統計以來的新低；長期債務比率最終確切數字，仍須以明年出爐的決算數為準。

媒體關切，財劃法三讀通過後，中央須新增釋出3753億元給地方政府，未來債務還本是否會更困難。

馬小惠指出，中央政府每年均要依「公共債務法」規定，以稅課收入至少5%至6%，編列及執行債務還本，明年目前編列還本1415億元；財劃法三讀相關公文尚未送到行政院，相關救濟程序還在評估當中。（編輯：蘇志宗）1131230