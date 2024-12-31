土銀明年擬申請財管2.0執照 淨利拚年增逾9%

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（中央社記者張璦台北31日電）土建融專業銀行土銀114年度營業目標出爐，淨利預算數新台幣105.13億元、年增9.38%，不過，在政府近年推出一波波打炒房措施，房市過熱情況逐漸改善之下，放款餘額成長目標僅1.83%。此外，土銀也規劃明年申請「財管2.0」執照，布局高資產商機。

立法院財政委員會排定1月2日審查114年度土地銀行營業預算案。根據今天出爐的書面報告，土銀114年度淨利預算數為新台幣105.13億元、年增9.38%；存款業務預計營運量（餘額）為2兆9336億元，較113年度預算數增加261億元、幅度約0.9%；放款業務預計營運量為2兆2911億元，較113年度預算數增加411億元、幅度約1.83%。

土銀在報告中表示，114年度業務計畫重點主要有7大面向。首先，擴大存款規模，加強吸收自然人及中小企業存款，推廣「綠色及永續定期存款」，並提供多元化繳款通路，增裕手續費收入。

第二，土銀表示，放款方面，個金業務將配合政策辦理各項專案貸款，如樂活養老貸款、青年安心成家購屋優惠貸款等，並整合行銷房貸、消貸、信用卡與房貸壽險等業務，帶動產品綜效，積極參與各公民營機構員工整批消費性貸款。

至於企金業務，土銀指出，除繼續推展聯合授信業務，響應6大核心戰略產業、中小企業放款方案，也將協助台商回台取得興建廠房及相關設施、購置機器設備及中期營運週轉金所需資金。

談及持續推展都更，土銀表示，除設置「都市更新推動小組」，也會因應危老重建業務訂頒融資專案。同時，推動上游土地貸款、中游建築融資、土地信託，帶動營建業下游廠商融資、不動產證券化及房屋貸款、個人理財等，提供完整的不動產一條龍金融服務。

第三，信託業務方面，推動都更危老建築重建，因應建商開發整合需求，建立地主與建商信任平台，適時辦理地主產權信託及興建資金信託，並持續與縣市政府及學校合作成立社福公益安養信託、教育公益信託等。

第四，針對財富管理業務，土銀指出，規劃申請「財管2.0」執照，掌握高資產業務商機，並建置客戶智能理財服務系統，導入自動化產製投資組合功能。

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第五，土銀表示，積極拓展外匯業務，吸收外匯存款改善外匯存款結構，並擴大海外市場布局，訂定海外分行各項業務、手續費及盈餘目標。第六，電子金融業務方面，推動行動支付、行動銀行、電支業者連結存款帳戶扣款業務（Account link）等。

第七，土銀指出，保險代理業務方面，配合市場趨勢，持續上架、推廣期繳型保險商品，並兼顧壽險保障及紅利共享的新形態分紅保險商品；另加強推動長照險、年金保險、醫療險、小額終老保險及微型保險等商品。（編輯：翟思嘉）1131231