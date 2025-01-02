加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
行政院針對憲法訴訟法修法提覆議 將呈請總統核可
首頁 / 產經

愛德萬：半導體測試設備續成長 AI和HPC成推手

2025/1/2 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）愛德萬測試台灣區董事長吳萬錕今天表示，今年半導體測試設備市場持續成長，人工智慧和高效能運算為主要驅動力，電源和類比晶片測試重要性提高，記憶體包括HBM和DDR5等測試成長趨勢強勁。

台灣愛德萬測試（Advantest）上午舉行媒體交流會，展望今年半導體測試設備產業，吳萬錕預期，今年仍會維持成長趨勢，主要來自人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求。他預估，未來半導體測試會越來越重要。

愛德萬測試預期2024年在全球市占率約58%，吳萬錕預估，今年愛德萬測試在全球半導體測試設備市場目標市占率，要達到6成。

展望今年主要測試應用趨勢，愛德萬測試引述研調機構TechInsights數據預估，今年自動化檢測（ATE）銷售可成長19%，主要是AI和HPC應用帶動；記憶體測試銷售預估成長23%，AI晶片用高頻寬記憶體（HBM）和高階記憶體DDR5產品成長可期。此外，今年系統單晶片（SoC）測試銷售可成長17%，測試機台稼動率改善，手機等測試設備將逐步轉移至HPC應用，提高機台使用率。

愛德萬測試引述數據指出，半導體長期成長趨勢不變，測試設備市場規模持續往上，儘管有週期性波動，但底部會越墊越高，預期成長趨勢可持續到2030年。

愛德萬測試分析，系統單晶片SoC測試景氣長期健康，AI應用將成為未來數年成長主要驅動力；電源和類比晶片測試重要性提高，記憶體包括HBM和DDR5等測試成長趨勢強勁。（編輯：張良知）1140102

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：