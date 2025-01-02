愛德萬：半導體測試設備續成長 AI和HPC成推手

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）愛德萬測試台灣區董事長吳萬錕今天表示，今年半導體測試設備市場持續成長，人工智慧和高效能運算為主要驅動力，電源和類比晶片測試重要性提高，記憶體包括HBM和DDR5等測試成長趨勢強勁。

台灣愛德萬測試（Advantest）上午舉行媒體交流會，展望今年半導體測試設備產業，吳萬錕預期，今年仍會維持成長趨勢，主要來自人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求。他預估，未來半導體測試會越來越重要。

愛德萬測試預期2024年在全球市占率約58%，吳萬錕預估，今年愛德萬測試在全球半導體測試設備市場目標市占率，要達到6成。

展望今年主要測試應用趨勢，愛德萬測試引述研調機構TechInsights數據預估，今年自動化檢測（ATE）銷售可成長19%，主要是AI和HPC應用帶動；記憶體測試銷售預估成長23%，AI晶片用高頻寬記憶體（HBM）和高階記憶體DDR5產品成長可期。此外，今年系統單晶片（SoC）測試銷售可成長17%，測試機台稼動率改善，手機等測試設備將逐步轉移至HPC應用，提高機台使用率。

愛德萬測試引述數據指出，半導體長期成長趨勢不變，測試設備市場規模持續往上，儘管有週期性波動，但底部會越墊越高，預期成長趨勢可持續到2030年。

愛德萬測試分析，系統單晶片SoC測試景氣長期健康，AI應用將成為未來數年成長主要驅動力；電源和類比晶片測試重要性提高，記憶體包括HBM和DDR5等測試成長趨勢強勁。（編輯：張良知）1140102