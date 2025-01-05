CES展1/7登場 台股AI供應鏈注入強心針

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（中央社記者吳家豪台北5日電）2025年美國消費電子展（CES）將於1月7日至10日登場，市場關注人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講，以及機器人、伺服器及顯示卡等新產品問世，期待輝達能為台股AI供應鏈帶來新的刺激動能。

美股在耶誕長假過後一路走跌，標普500指數連5黑，連帶影響台股氣氛，外資、投信及自營商上週全數站在賣方，外資賣超431.66億元，投信減碼37.67億元，自營商賣超128.31億元，三大法人合計賣超597.64億元。台股加權指數3日收在22908.3點，週線下挫367.38點，跌幅1.58%，再度失守23000點整數關卡。

永豐投顧指出，CES展可關注的輝達新產品為Jetson Orin Nano Super機器人、將在2025年上半年推出的人形機器人平台Jetson Thor、RTX 50系列顯示卡，以及Blackwell系列伺服器出貨數量是否符合市場預期。

雖然CES展將帶動短多氣氛，但永豐投顧提醒，1月20日美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任，且1月22日台股封關進入長假11天期間，美國科技股超級財報週將展開，變數仍多，在台股封關前，市場資金恐見好就收，預期短多行情的延續性不長。

永豐投顧指出，1月9日美國聯邦準備理事會（Fed）將公布聯邦公開市場委員會（FOMC）前次會議記錄，恐澆熄因CES展帶來的樂觀股市氛圍。另外，1月10日將公布美國非農就業數據，若數據優於預期，顯示美國經濟強韌，期待聯準會3月降息的希望也可能落空。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，2025年開年台股表現失利，不過到農曆春節前仍有利多題材，包括本週將於美國拉斯維加斯登場的CES展，聚焦全球科技創新、應用於消費領域的AI晶片等，被視為全球AI科技產業發展的風向球。

杜欣霈認為，川普即將就任美國總統，預期金融市場震盪將上升，AI仍為今年股市動能主軸，加上中小型股落後補漲的遞延效應可期，如何透過選股與擇時策略並進的波段操作，將是今年台股投資的關鍵。（編輯：林淑媛）1140105