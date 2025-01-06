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美股反彈收紅 投顧：關注CES展黃仁勳演講

2025/1/6 08:31
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（中央社記者何秀玲台北6日電）投資人關注即將上任的川普政府政策，科技股成市場亮點，美股3日反彈收紅。法人表示，市場關注美國時間7日起開跑的CES展帶來強心劑，以及輝達執行長黃仁勳演講及新產品問世。

永豐投顧表示，CES展後的下一個焦點，為聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄及非農就業，將影響市場情緒。另1月10日美國將公布非農就業數據，市場依舊看重通膨相關數據，做為判斷2025年美國聯邦準備理事會（Fed）降息的步調。

美股繼前一個交易日下挫後，3日反彈收紅。道瓊工業指數終場上漲339.86點，或0.80%，收在42732.13點；標準普爾500指數上漲73.92點，或1.26%，收在5942.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲340.89點，或1.77%，收在19621.68點；費城半導體指數上漲142.149點，或2.83%，收在5163.648點。

3日三大法人同步買超，終結連續賣超，合計買超112.89億元。其中，自營商買超11.82億元，投信買超9.39億元。外資及陸資買超91.68億元，敲進熱門ETF，00929復華台灣科技優息、00940元大台灣價值高息位居1、2名，分別買超逾1.7萬張、逾1.5萬張，外資並買超台積電5304張。（編輯：楊凱翔）1140106

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