工研院前進CES 展示健康科技和智慧照護應用

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（中央社記者張建中新竹6日電）美國消費性電子展（CES）即將登場，工研院再度參展，以健康科技、智慧照護兩大跨域應用為展出重點。

工研院今天發布新聞稿表示，這次是第9度參加CES，今年展出技術涵蓋人工智慧（AI）運算、非接觸感測、醫療大數據整合等，解決日益增長的醫療挑戰，同時開創智慧生活應用。

在健康科技方面，工研院將展出「iSleePad智慧舒眠睡墊」、「iPetSuite智慧寵護睡墊」兩項技術，透過非接觸感測裝置，輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等生理數據，並具備異常離床偵測即時警示功能，適用於銀髮族、嬰幼兒、寵物等多元族群。

工研院指出，這技術同時整合AI數據分析功能，除了能夠紀錄成長狀況，還可以幫助用戶提前發現潛在健康問題，進行適當的調整或就醫諮詢。

瞄準高齡族群，工研院展出「KneeBO便攜式下肢膝關節外骨骼」，這是一款輕量化輔助裝置，讓使用者便於穿戴。此外，利用演算法搭配慣性感測器偵測使用者姿態，提供精準的輔助力道，幫助進行肌力訓練和步態優化。

智慧照護方面，工研院展示智慧醫療助理系統「MedBobi醫護聲易通」，這系統以生成式AI為核心，支援中文、台語、日語、西班牙語、法語、泰語等96種語言，能處理語音、影像、病例等多種資料，提供病患客製化的健康建議與醫療報告。

工研院表示，系統還內建失智症衛教資料庫，讓家屬在家可以透過最簡單易懂且方便的方式，掌握最新健康資訊與應對策略。（編輯：張均懋）1140106