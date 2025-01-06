美消費性電子展將登場 CTA執行長：台灣科技難取代

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯5日專電）美國消費性電子展（CES）今天舉行預覽，多國秀出亮點科技產品，吸引全球媒體共襄盛舉。主辦方美國消費者技術協會（CTA）執行長夏皮洛指出，台灣對全球科技的重要性難以取代，此次陣容堅強令人期待。

CES科技盛會將於7日登場，美國消費者技術協會今天提前舉行亮點預覽，台灣國科會和工研院率領的多家廠商在現場展示新技術，支援鐵路檢查維護的機器人犬、以及幫助毛小孩健康成長的智慧寵物睡墊等產品吸睛，吸引多家媒體爭相報導。

CTA執行長夏皮洛（Gary Shapiro）於場邊接受中央社訪問，表示台灣對美國和全球而言都是極為重要的國家，不僅因為在半導體領域的貢獻，還有豐沛的創新能量、及堅強的製造能力，台灣在CES具有舉足輕重地位，此次帶來的技術受到廣泛重視。

夏皮洛表示，除了新創團隊外，台灣多家大廠今年出席CES，台積電作為半導體業的領導者，雖然沒有直接參展，不過其技術透過合作夥伴間接亮相，以不同的方式參與盛會也讓各行各業在CES平台的交流更具意義。

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將就職，新政府的貿易和科技政策成為今年CES在技術之外的另一大話題。夏皮洛表示，與中國競爭是新政府核心議題，台灣是美國的重要盟友，如何平衡與中國的關係並維持與台灣的合作將是川普上任後的挑戰。

談到CES今年的重點，夏皮洛表示，CES去年以人工智慧（AI）為主軸，AI技術躍進之下，其應用層面今年更加受關注，「AI晶片不僅是用於個人電腦、筆記型電腦和智慧手機，甚至還應用在電視上，出現更智慧的電視和智慧家居產品」。

今年CES有約150個國家、超過4300家廠商參展。國科會與工研院的展館也將於7日揭幕。國科會此次率領72家新創公司參展，以人工智慧、數位醫療、智慧城市、永續發展及先進移動為主軸；工研院則有10個團隊與會，共同展現台灣科技實力。（編輯：張芷瑄）1140106

工研院團隊的iPetSuite智慧寵護睡墊幫助飼主掌握毛孩成長狀況，以及能輕易發現潛在健康問題，5日在CES預覽上吸引目光。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月6日