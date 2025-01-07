大馬雪蘭莪州參考台灣經驗 盼5年成晶片設計樞紐

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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）馬來西亞計劃打造完整半導體產業鏈，雪蘭莪州昨天設立半導體專案小組委員會，邀請熟悉台灣半導體技術專家入列，盼未來5年內成為晶片設計中心樞紐，強化在全球半導體產業競爭力。

掌管投資、貿易及公共交通事務的雪蘭莪州（Selangor）行政議員黃思漢（Ng Sze Han）今天表示，雪蘭莪州是馬來西亞的新興產業發展重鎮，除打造航空工業城外，也特別藉由IC設計園區建立半導體的完整產業鏈。

他指出，全球貿易受到地緣政治、美中貿易戰、通貨膨脹與晶片供應等多重挑戰，致使供應鏈面臨重組，而大馬在東南亞國家協會（ASEAN）中因政治穩定與良好的經濟基礎受到投資者青睞。

他指出，新成立的半導體專案小組委員會具有戰略上的重要意涵，專案小組海納百川，借助熟悉台灣半導體技術等專家經驗，每年至少召開4次會議，統籌協調產業各方面，包括供應鏈動態、人才發展和戰略規劃等。

受委任的專案小組委員會成員包括鴻海科技集團顧問賴一龍（Lai Yit Long）、國庫控股投資總監希沙姆（Hisham Hamdan）、Blue Chip VC主席兼聯合創辦人賴炳榮（PY Lai）與The Hive Southeast Asia總經理賽海贊（Syed Haizam Jamalullail）等人。

黃思漢說，這些專家加入雪蘭莪州布局至關重要，他們均曾在半導體供應鏈擔任重要職位，將加速在半導體領域占有領先地位。

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他強調，雪蘭莪州計劃要在未來5年內發展4座積體電路（IC）設計園區，吸引25到30家海內外重要半導體企業進駐，盼未來5年累計創造約馬幣1000億令吉（約新台幣7000億元）收入與380億令吉的潛在收入。

馬來西亞檳城（Penang）是全球半導體封測廠擴大布局先進封裝的重要據點，而雪蘭莪州也被視為投資製造業和服務業首選目的地，專注電子與電機、生命科學、食品與飲料製造、交通設備和機械與設備等核心產業。雪蘭莪州如今是馬來西亞科技發展領頭羊，去年從1到9月所獲准投資金額達668億令吉，位居大馬各州之冠。（編輯：韋樞）1140107