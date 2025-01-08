國科會率台灣新創CES參展 逾30組團隊轉進矽谷洽商

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（中央社記者張璦台北8日電）全球最大消費性電子展CES登場，國科會今天指出，台灣代表團共72家新創參展，產業涵蓋AI、數位醫療等5大領域，爭取全球商機鏈結，其中超過30組新創將在展後前進矽谷舉辦Roadshow，與當地投資人洽商媒合，並吸引矽谷人才與資金回流台灣。

CES於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，國科會台灣科技新創基地（TTA）第8度領團參加，此次由國科會產學處處長許增如擔任台灣新創代表團團長，帶領72家由跨部會共同輔導的台灣科技新創參展。

國科會今天透過新聞稿表示，TTA台灣科技新創館開幕式中，許增如與CES大會資深總監雷蒙迪諾（Jannene Remondino）、高通副總裁羅伊（Sudeepto Roy）、德國柏林消費性電子展（IFA）、南法經濟發展局（risingSUD）、日本貿易振興機構（JETRO）、瑞士新創加速器（myGlobalVillage Switzerland）等全球新創重要機構代表均親自出席。

許增如致詞時指出，今年TTA館的72家參展團隊，產業涵蓋5大領域，突顯出台灣新創生態已經走向有如熱帶雨林般的豐富多元，呈現百家爭鳴態勢，而所有科技都是奠基於AI技術，並進一步深入應用到各產業層面，更是AI普及應用的具體實踐。

許增如強調，希望透過CES國際舞台向全球傳達，在以AI帶動產業共榮的目標上，台灣是最值得信賴的國際夥伴，期盼志同道合的全球人才與企業加入台灣，一起實現AI引領百工百業應用創新的願景。

國科會表示，今年TTA台灣科技新創館規劃人工智慧（Artificial Intelligence）、數位醫療（Digital Health）、智慧城市（Smart Cities）、永續發展（Sustainability）及先進移動（Vehicle Tech and Advanced Mobility）5大專區，秀出台灣新創的前沿科技與解決方案。

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國科會說明，為強化台灣新創與國際新創生態系交流，TTA將於展會期間，邀請來自韓國、日本、荷蘭、瑞典、義大利等國際新創圈夥伴，於TTA展館主舞台，進行雙邊聯合展演，為新創團隊爭取更多全球商機鏈結。

國科會進一步說明，為擴大參展效益並深化與矽谷新創生態系連結，TTA將帶領超過30組新創團隊於CES展後轉進矽谷，於1月14日攜手國發會共同舉辦Roadshow，邀請矽谷當地投資人、企業，與台灣科技新創進行現場洽商媒合，並吸引矽谷人才與資金回流台灣。（編輯：張若瑤）1140108