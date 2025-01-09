德國新創企業數量逆勢成長 軟體業表現強勁

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）德國新創企業去年逆勢成長，軟體業尤為突出，市場研究機構指出，人工智能的發展是促進軟體業爆發的動能。然而2024年德國破產公司數量也同步攀升，專家表示，新創企業現已成為德國經濟復甦的重要支柱。

德國傳統製造業去年壞消息不斷，除了鋼鐵巨頭蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）宣布裁員，福斯汽車也發佈閉廠與降薪計畫，引發數波罷工潮。

在景氣一片低迷中，德國新創企業數量逆勢成長。根據德國新創企業協會（German Startups Association）與市場研究機構Startupdetector聯合報告，2024年德國共成立2766家新創企業，比2023年增加11%。

其中軟體產業的表現特別突出，在新成立的企業中，有四分之一與軟體領域相關，且數量比2023年增長33%。

報告指出，人工智慧與數位創新技術的快速發展，是驅動軟體業增長的關鍵動能。

從新增企業的區域分佈來看，柏林（498家）、慕尼黑（203家）與漢堡（161家）仍是創業者最喜歡的基地，新創數量增加最多。

除了傳統大城市，報告顯示科學研究機構周邊地區也展現強勁增長動能，大學城海德堡（Heidelberg）、亞琛（Aachen）、達姆施塔特（Darmstadt）、波茨坦（Potsdam）都有不少新創數量，凸顯大學與創業生態系統間緊密關聯性。

值得注意的是，隨著創業活動升溫，破產企業數量也同步攀升。哈雷經濟研究院（IWH）專家穆勒（Steffen Müller）表示，德國去年企業倒閉數量已接近2009年金融危機時的水準。

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對此德國聯邦外貿與投資署（GTAI）趨勢與創新探索部門主管克文納（Philipp Kövener）認為，德國新創企業逆勢成長顯示，在困難的經濟環境中，新創企業是德國恢復經濟成長的關鍵基石。

克文納說，新創企業數量成長的背後代表理念、技術與人才的創新，將為德國未來經濟活力做出決定性貢獻。（編輯：陳承功）1140109