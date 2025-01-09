上緯與Adani簽署MOU 興建印度首座可回收風場

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（中央社記者潘智義台北9日電）上緯投控今天宣布與Adani（Adani New Industries Limited），正式簽署合作備忘錄，雙方攜手建設印度首座可回收風場，將成為印度風能發展重要里程碑。

上緯投控表示，印度作為全球第4大風電裝機國，正致力實現於2030年前風電裝機容量達到140GW的目標。此次合作項目將進一步支持印度風能產業快速增長，共同邁向淨零碳排的綠色永續未來。

上緯投控說明，Adani計劃於2025年完成可回收樹脂認證，並使用可回收環氧樹脂系統生產環保可回收風力葉片。同時，上緯將為Adani提供全面回收技術以及測試服務，進而有效利用退役葉片實現全面循環經濟目標。

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上緯投控總經理蔡孝德表示，與Adani合作，共同實現印度第1座大型商業化可回收風場，不僅是對風能產業的突破，更是對全球永續發展承諾的最佳體現。

未來Adani與上緯將以此次合作為基礎，進一步拓展合作規模，攜手打造亞洲區最大可回收風場，助力全球風電市場樹立嶄新標杆。（編輯：潘羿菁）1140109