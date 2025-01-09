網家公告私募價格每股40元 統一砸近25億持股30%

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（中央社記者何秀玲台北9日電）PChome網路家庭今天公告私募普通股價格。此次私募普通股案將募集約新台幣24.68億元，每股認購價格40元，共將發行6169萬4120股，約占網家增資後已發行股份30%，若統一全數認購將持股30%，成為網家最大股東。

網家2024年10月公告，董事會通過私募普通股案，將引進統一參與認購，持股約占網家增資後股份30%，統一將成網家最大股東，接著12月召開股東臨時會，確認此合作案定價與交易完成。

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網家董事長詹宏志當時表示，從私募案公布後網家股價反應來看，資本市場抱持樂觀態度，網家與統一目前業務各自獨立，未來雙方如何合作，「火花要等到碰到了才知道」。

面對競爭對手大力補貼，網家如果想要「重返榮耀」，是否還有後續增資計畫。詹宏志說，目前沒有更長期的資金規劃，當初做私募規劃時，已經考慮到資金需求以及對公司股份稀釋的想法，很幸運在各家有潛力成為夥伴的談判中獲得認同。（編輯：林家嫻）1140109