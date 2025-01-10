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台股跌69.27點

2025/1/10 13:45
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（中央社台北10日電）台北股市今天震盪收跌，收盤跌69.27點，為23011.86點，跌幅0.30%，成交金額新台幣3321.67億元。

加權指數開盤為23067.46點，盤中最高23202.25點，最低22989.67點；不含金融股指數20117.79點，跌36.21點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.18%、食品股跌0.33%、塑化股跌0.18%、紡織股跌0.57%、機電股跌0.16%、造紙股漲0.20%、營建股跌1.33%、金融股跌1.32%。

委買張數2010萬1483張，委賣張數1110萬4424張，成交張數594萬8376張。

收盤時上漲333家，下跌614家，持平108家。

成交量前5名個股為興能高、元大滬深300正2、元大高股息、凱基金、國泰金。

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漲幅前5名個股為晶睿、華冠、弘凱、宏旭-KY、國光生。

跌幅前5名個股為展達、惠特、澤米、晶彩科、美德醫療-DR。1140110

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