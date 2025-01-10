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聲寶陳盛沺：看好空調冰箱 瑞智印度廠2期下半年投入

2025/1/10 19:14
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（中央社記者潘智義桃園10日電）老牌家電聲寶公司總裁陳盛沺今天表示，希望做國民品牌，看好今年空調、冰箱銷量成長；關係企業瑞智與日商大金空調在印度投資壓縮機廠第2期，預計下半年投入。

聲寶集團今天舉行尾牙旺年會，陳盛沺在會前記者會指出，冰箱產線搬到台南廠後，年產能可達30萬台，但聲寶目前自家品牌需求約10萬多台，剩下產能將以代工為主，目前仍有很大成長空間。

除了看好今年冰箱、空調銷量可望明顯成長，陳盛沺說，以前台灣本土電視市場是大同、東元、三洋與聲寶當家，現在只剩聲寶還在生產；但電視市場成長有限，除疫情期間維持社交距離，民眾在家時間長需求較大，疫後電視市場已不如當時。

聲寶總經理許經朝表示，整體電視市場疫後衰退，但聲寶維持穩定，一年可賣10幾萬台，是台灣電視銷量最多的品牌，不過銷售金額卻不是最高。

聲寶統計，去年12月營收約新台幣8.44億元，年增36.78%，除家電產品之外，主要來自POS機外銷貢獻，去年全年營收94.93億元，年增6.8%。

另外，聲寶物流中心第1棟倉儲約3600多坪現已找到客戶，單月收租每坪約1000元，估月租360萬元，可望在今年貢獻營收；第2棟已有2客戶洽談中，將按客戶規格需求建造。

聲寶推出鎖定60歲以上的「橘青春」開發案，陳盛沺解釋，原土城廠開發案預計今年底完成，不論租或賣、一部分租或一部分賣，都可研究，像聲寶開發案旁的國美住宅1坪要價約60萬元，推估聲寶1坪應可賣80萬元，但可租20年再以相對較低價購買。

陳盛沺說明，土城開發案土地約800坪，12層樓地板面積5000多坪、共100多戶，總銷金額約20億元；至於台南安平「橘青春」專案，預計今年上半年動土，2028年完工、約有300多戶，由於建設過程發現比預期豪華，整體銷售策略也可能再做調整。

聲寶轉投資事業東源物流原定處分土地，但因不缺資金，土地仍將維持自用，除非高價才願出售。陳盛沺強調，東源物流目前不打算上市櫃，更不必炒股。

陳盛沺認為，股市賺錢的人恐怕只有20%，但80%都不賺錢，不只股市虧損的人很慘，樂透彩更是極少數中大獎，窮人致富不是靠這種偏財。

聲寶關係企業瑞智部分，2024年營收大幅成長。陳盛沺表示，主因2023年投入研發、建投資平台而搶到競爭者生意，2025年將持續榮景，投資埃及據點即將開始銷售，與日商大金空調在印度建廠生產壓縮機，即因看好印度市場，因印度現與中國關係不好，台商、日商有發揮空間。

瑞智說明，印度壓縮機市場去年約800萬台，估今年1200萬台。去年全球壓縮機市場約2.5至2.6億台，未來上看3億台，主要來自南方世界成長，如印度、中國轉換變頻壓縮機市場。

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陳盛沺表示，合作夥伴大金空調在印度20年的經驗，相信可以有很好的合作關係，尤其印度2/3地方偏熱，壓縮機很有市場潛力，未來有機會1年達到3000萬台市場。

他指出，瑞智印度廠今年下半年可望開始獲利，但第1期投資金額不大、約新台幣4至5億元，第2期約20億元預計下半年投資。因台商很少成功經驗，投資印度市場戰戰兢兢，聲寶希望依賴日商大金在印度的長年耕耘，成功開發印度市場。（編輯：林克倫）1140110

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