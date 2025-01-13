外資台指期淨空單增至4.33萬口 法人：留意15日結算

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今天重挫523.53點，外資賣超新台幣555.96億元，是歷史第11大，外資在台指期淨空單增加至4.33萬口。法人表示，外資在台指選擇權和台指期仍偏空操作，不過台指選擇權未平倉區間仍有支撐，留意15日台指期是否壓低結算。

觀察台指期淨部位，三大法人今天儘管淨空單減少552口至1萬6553口，不過外資淨空單增加1411口至4萬3359口。在台指期交易，相對自營商和投信法人，外資今天站在賣超。

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觀察台指期走勢，期貨法人分析，可留意選擇權未平倉量，目前看來較大量落在22400點至22500點區間，相對有支撐，不過外資今天在台指期選擇權交易有低檔回補跡象，但在台指選擇權未平倉餘額持續偏空操作，整體選擇權籌碼面仍偏空。

期貨法人指出，外資在台指選擇權和台指期偏空操作，不過台指選擇權未平倉區間有支撐，需留意15日台指期是否壓低結算。（編輯：張均懋）1140113