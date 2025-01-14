證交所：00673R 15日起暫停融資券及當沖交易

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）國際油價攀高，元大投信旗下期元大S&P原油反1 ETF（00673R）淨值下跌，證交所今天公告，00673R自15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易不在此限。

證交所表示，00673R最近10個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，依證交所受益憑證買賣辦法規定，其受益憑證自15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易不在此限。

美國上周五宣布對俄羅斯原油產業實施進一步制裁措施，範圍涵蓋俄國兩大原油生產商及出口業者、保險公司，以及超過150艘油輪，可能逼迫中國、印度等重要原油進口國另覓其他供應來源，推升國際油價走高。

以布蘭特原油期貨價格為例，週一盤中最高衝上每桶81.68美元，創下去年8月以來的近4個多月新高，今年以來波段漲幅逼近1成。由於00673R為反向ETF，油價上漲將造成基金淨值及股價下滑。

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根據元大投信官網公告，00673R 13日最新淨值為新台幣6.61元；14日收盤股價小跌新台幣0.01元，終場收在6.63元。

在此之前，00673R去年7月也曾因淨值跌深，遭暫停融資券及當沖交易處分，之後隨淨值回升，去年9月恢復融資券交易及當沖。此次再度遭暫停融資券及當沖交易。（編輯：楊凱翔）1140114