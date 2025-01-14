新財劃法恐衝擊國科會預算 吳誠文：絕對是很大災難

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（中央社記者張璦台北14日電）立法院三讀通過財劃法修正案，國科會預估114年預算約有新台幣200億元受影響，衝擊基礎科研、AI、太空等領域。國科會主委吳誠文今天表示，如果財劃法今年生效，「絕對是很大的災難」，對全台從事科技研發人員非常不公平。

立法院去年12月在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法；修法後，中央將增加釋出3753億餘元財源給地方，對114年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。

國科會今天下午舉辦第13次委員會議，會中提報115年度政府科技發展重點規劃，根據國科會初步盤點，115年科技預算需求達1800億元。媒體在會後記者會關切，財劃法修法後對科技預算的影響程度。

吳誠文表示，為讓台灣持續在自由民主國家供應鏈中扮演重要角色、維持當前技術優勢，他當然希望科技預算不要受到影響，且政府總預算的編列過程非常嚴謹、不是兒戲，今年總預算案也已送進立法院，所以科技預算不可能重編。

吳誠文直言，「如果（財劃法）今年開始實施，那絕對是一個很大的災難」，國科會管轄的預算將面臨通刪28%的問題，但部分計畫已核定通過、團隊也準備就緒，若砍掉這些計畫或導致研究停擺，對全台辛苦從事科技研發的研究人員而言，非常不公平。

吳誠文說，至於要刪減哪些計畫，需經內部盤點，依照輕重緩急規劃，比如說與國安相關或是攸關鞏固台灣技術領先優勢的方案，就只能微幅調整。

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根據國科會先前盤點，114年度預算若按比例通刪，主要影響重點領域，包含基礎科研、晶創與人工智慧（AI）、太空科技、淨零科技，預估受影響金額約200億元。

115年科技預算方面，吳誠文指出，若1800億元被迫調降，國科會將重新檢討優先事項；他允諾，基礎研究部分，「我們傾向不會去動它」，但一些施政專案計畫恐需調整，國科會也不樂見演變成這樣的情況。（編輯：潘羿菁）1140114