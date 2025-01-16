川普將上任 美國商會：逾8成企業看好台灣經濟前景

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（中央社記者曾智怡台北16日電）美國總統當選人川普上任在即，台灣美國商會今天發布「2025年商業景氣調查」，逾8成受訪會員對台灣經濟前景表達信心；理事長Dan Silver表示，該調查是在美國大選後進行，顯示會員們仍看好台灣，並點出台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）重要性。

「2025年商業景氣調查」於2024年11月至12月進行，根據調查結果，80%的受訪者對未來1年的台灣經濟展望表示信心，77%對未來3年經濟展望持正面態度；超過82%對公司來年的營收成長持樂觀態度，84%對未來3年的成長表現信心。

川普上任在即，對全球經濟帶來高度不確定性，Dan Silver表示，這項調查是在美國大選後進行，顯示會員仍看好台灣經濟前景，而會員最期望的是台美盡速完成避免雙重課稅協定，以及洽簽BTA，如此才能永久降低關稅，確保台美經貿來往不受阻礙。

地緣政治牽動投資布局，但根據調查結果，多數受訪者表示，去年台海局勢緊張加劇並未帶來重大影響，40%的公司正在修訂其持續性營運計劃，以應對當前的地緣政治局勢，其中有17%增加對台灣的投資，比去年增加8個百分點。

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能源議題方面，約78%的受訪者仍關注綠能供應問題，逾5成呼籲政府在未來1年將能源充足性作為首要任務，較去年上升13個百分點，也有82%對台灣未來的能源供應表示擔憂。

此外，台灣今年度中央政府總預算尚在立法院協商階段，若預算遭砍，恐衝擊台灣經濟及產業發展。對此，Dan Silver重申，商業景氣調查是以長遠角度來看台灣政經環境以及台美關係，會員持續對台灣前景有信心。（編輯：潘羿菁）1140116