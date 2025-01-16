財部：促台美避免雙重課稅採雙軌模式 審慎樂觀推進

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（中央社記者張璦台北16日電）「美台快速雙重稅收減免法案」15日在美國眾議院高票通過。財政部今天表示，感謝美國國會支持，樂見此案在參議院也順利通過，兩國行政部門對台美避免雙重課稅協定的諮商腳步亦不會停歇，將繼續審慎樂觀推進，消除雙重課稅風險、強化經貿投資動能。

台灣、美國之間推動避免雙重課稅採取雙軌並進方式進行，除雙方財政部近期已就台美避免雙重課稅協定（ADTA）相關議題，展開實體諮商；同時，美國國會也積極推動「美台雙重課稅快速減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），透過修改美國國內稅法，提供調降特定美國來源所得的扣繳稅率等優惠，給台灣合格稅務居民。

其中「美台快速雙重稅收減免法案」在美國上一屆國會會期闖關失利，如今新一屆國會捲土重來，此案於15日在眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續將送參議院表決並經美國總統簽署後才生效。

財政部官員說，台灣近年持續跨部會與美國行政部門及國會，就解決台美雙方人民與企業關切的超額稅負及雙重課稅問題，進行充分溝通，對於美國眾議院今天高票通過「美台快速雙重稅收減免法案」，財政部樂觀看待此進展，也感謝美國國會支持。

財政部官員指出，台美經貿投資往來密切，洽簽台美避免雙重課稅協定，將可消除雙邊投資經貿活動的租稅風險，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，不僅台灣企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同的賦稅待遇，也可吸引美國企業更廣泛在台投資，以強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

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財政部官員表示，台美避免雙重課稅協定對台灣、美國的企業與稅務居住者，都將提供同等互惠的待遇，是兩國企業、民眾長期殷切期盼，樂見「美台快速雙重稅收減免法案」後續也獲得參議院支持、通過。

此外，財政部長莊翠雲先前在立法院備詢時指出，財政部會持續審慎樂觀推進台美避免雙重課稅協定，與外交部等部會協力合作，希望後續順利洽簽。（編輯：楊蘭軒）1140116