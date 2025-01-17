中國擬恢復福建上海團客來台 觀光航空股大漲

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（中央社記者江明晏台北17日電）中國大陸擬於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，激勵觀光股大漲，多檔旅行社、飯店股亮燈漲停，航空股也高飛，觀光類股指數漲幅達3.5%。

中國官媒央視新聞報導指出，中國文化和旅遊部今天早上宣布，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，目前各項工作正在積極籌備中。

消息一出，激勵台股上市觀光股股價勁揚逾3%，指標旅行社股雄獅漲逾6%，鳳凰勁揚逾9%，飯店股寒舍、六福、夏都、雲品、晶華等股價大漲。

上櫃觀光股也漲逾2%，旅行社和飯店股表態，燦星旅、富野、山富、五福、寶得利早盤攻上漲停，易飛網和老爺知也大漲逾9%。

若兩岸旅遊交流鬆綁開放，航空股將受惠航點與載客增加等利多，航空股今天高飛，長榮航盤中漲逾3.6%，股價刷新歷史新高，華航也漲逾3%，星宇航空漲約2%。

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靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰評估，2024年陸客人數約40萬人次；若順利推行，2025年陸客人數有機會到80萬人次，約為疫情前的30%。

旅行社高層指出，台灣觀光業者近年在陸客不斷下降的情況下彈性應變，並逐漸建立多國客源，甚至挺過艱困的疫情，已可證明「台灣觀光業者沒有陸客，也能好好生存，建立良好產業韌性」，不會有過度依賴陸客的傾斜狀況，不必過度擔憂。（編輯：張良知）1140117