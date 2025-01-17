財政部：欣見美眾院通過台美避免雙重課稅法案

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（中央社記者張璦台北17日電）財政部今天表示，欣見美國眾議院於美國時間15日通過台美避免雙重課稅相關法案，美國119屆國會1月3日就任，開議之初即通過此法案，彰顯美國國會對解決台美雙方人民及企業雙重課稅議題的重視，以具體行動給予支持。

財政部透過新聞稿說明，本屆美國眾議院重新提案及表決通過的法案內容，與上屆眾議院於113年1月31日通過版本一致。

財政部指出，該法案包括2大部分，第1部分為「美台快速減免雙重課稅法案」，是修正美國內地稅法，提供台灣人民與企業類似租稅協定減免待遇，快速解決跨境所得重複課稅問題；第2部分為「美台租稅協定授權法案」，規定法案通過後，授權美國總統與台灣簽訂全面性租稅協定，完整解決跨境所得重複課稅問題。

財政部強調，上述法案尚待美國參議院審議通過並經美國總統簽署，以完成美國國內立法程序。

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財政部進一步說明，將持續結合外交部及駐美國代表處力量，努力與美國財政部合作研議法案授權洽簽的相關協定。

財政部表示，台美避免雙重課稅相關協定，與目前台灣其他已生效的35個租稅協定相同，需完成條約締結法規定法律程序，才能於台灣生效適用。至於是否能於今年生效適用，官員指出，當然希望儘快生效。（編輯：張均懋）1140117