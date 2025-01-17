藍委反對預算撥補 台電：補貼是為減輕民眾負擔

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（中央社記者曾智怡台北17日電）針對國民黨團宣布反對撥補台電預算，台電強調，政府編列預算用意，是透過補貼台電來穩定每位國民的用電成本，直接減輕民眾電費負擔，共超過1400萬戶民生用戶受惠。

台電指出，台灣為維持物價穩定、減緩經濟民生所受衝擊，採取緩漲電價的政策，並以編列預算的方式撥補，補足民生電價未調足差額，實為補貼全民，盼立委理解及支持。

台電透過新聞稿說明，2020至2023年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係。例如法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；韓國分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計調幅僅7.1%。

台電表示，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。舉例來說，2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國則補貼約7000億元。因應燃料漲勢，世界各國都將財政補助視為調整電價的重要配套作法。

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台電補充，因應俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升，台電自2022年至2024年期間，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元，讓每位國民都能繼續以較低價格享用電力。

台電表示，目前台灣民生電價每度平均僅2.77元，與售電成本相比約有1元的差距。為了穩定物價，政府透過編列預算，實際補貼每位國民，降低家庭及企業負擔，穩定社會經濟。（編輯：翟思嘉）1140117