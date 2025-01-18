高齡家庭收支年所得72.4萬 低於平均值113.7萬

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）在少子化及高齡化雙重夾擊之下，台灣今年正式步入超高齡社會，意即每5人，就有1人是65歲以上的老人。根據統計，全台有236.8萬戶家庭是由高齡者擔任經濟戶長，但逼近5成的高齡家庭落在「最低所得組」，凸顯台灣高齡貧窮的問題。

主計總處官員也說明，家庭收支調查是由調查員訪問，了解家庭年度所得、收支情況，不過並不包含「財富」，也就是說，儲蓄不會包含在內。

2025年，台灣65歲以上人口占總人口比重突破20%，正式邁入「超高齡社會」，但若根據現有統計，拆解以高齡者為主要成員的家庭結構，便會發現，「高齡貧窮」問題不容忽視。

攤開主計總處2023年家庭收支調查，其中一項統計是以經濟戶長年齡，來看平均每戶可支配所得、消費支出等經濟概況。

「經濟戶長」是指戶內成員中，收入最多且負責維持家庭主要生計者。若屬於雙薪家庭，對家庭經濟貢獻相仿，以年長者為經濟戶長；若戶內成員均無職業又無收入，則以戶籍戶長為經濟戶長。

雖然高齡經濟戶長家庭與「戶內人口皆為65歲以上家庭 」不完全吻合，前者因戶內可能有其餘低於65歲住戶，數量大於後者，仍可概括看出台灣的高齡家庭面貌。

台灣由65歲以上高齡者擔任經濟戶長的家庭數量達236.8萬戶，平均每戶人數僅1.92人，可支配所得新台幣72.4萬元，遠低於全體家庭平均的113.7萬元，年均消費支出則為62.2萬元。

值得注意的是，若將可支配所得按戶數5等分位組分，由高齡者擔任經濟戶長的戶數中，竟有逼近5成、共116萬戶的家庭落入最低所得組（第1分位組），而且他們的全年消費支出大於可支配所得，也就是支出大於收入。

主計總處官員說明，家庭收支調查主要調查「所得」，包含薪資所得、租金收入、利息收入以及政府補貼等，而65歲以上民眾多已退休，少了薪資所得，可支配所得明顯較少，部分高齡經濟戶長家庭確實面臨必須動用老本的狀況。

中央大學經濟系教授吳大任則說，超高齡社會來臨，加上低通膨時代成為過去式，未來通膨率落在2%上下恐成新常態，房租、外食、醫療成本樣樣皆漲，多數民眾都感受到壓力，遑論退休後所得銳減的高齡者。

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吳大任表示，整體而言，台灣仍是富裕社會，但貧富差距擴大、社會福利制度又不如西方國家，再加上人口結構迅速老化等議題，政府必須及早處理。

吳大任建議，政府應該做到解決最基本的生活需求，從社會住宅、低收入戶補貼著手，讓高齡弱勢者得以安居；至於年輕世代，必須提前做好理財規劃，才能避免老年生活過於困苦，「自己的晚年自己顧」。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140118