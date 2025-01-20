2月台股期指漲158點
2025/1/20 14:09
（中央社台北20日電）台北股市今天終場漲118.74點，收23266.82點。2月台指期以23346點作收，上漲158點，與現貨相較，正價差79.18點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨23188點、3月期貨23227點。
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台股今天終場漲118.74點，收23266.82點，成交金額新台幣2716.82億元。
2月台指期貨以23346點作收，漲158點，成交4萬4820口；3月期貨以23360點作收，漲133點，成交581口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140120
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