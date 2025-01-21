遠傳跨足加密貨幣領域 與MaiCoin擴大合作

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（中央社記者江明晏台北21日電）遠傳電信今天宣布，與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台MaiCoin擴大平台與技術方面的合作，遠傳電信總經理井琪表示，未來將增加對MaiCoin持股比例；MaiCoin也預計在今年送件申請於創新板掛牌上市。

遠傳電信今天宣布，與虛擬貨幣平台MaiCoin攜手合作。MaiCoin集團成立10年，現有超過100萬註冊用戶，去年8月宣布獲得遠傳電信、聯邦集團與和鼎創投投資。井琪表示，目前遠傳持股僅占個位數，未來有計畫擴大持股占比。

遠傳今天舉行記者會宣布，雙方更進一步結盟，即日起透過遠傳App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證，或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，有機會獲得比特幣，總計約新台幣450萬元，價值超過1顆比特幣。

電信業者近期紛紛插足加密貨幣，台灣大最快今年跨足經營虛擬貨幣交易所，井琪表示，比起跨足經營加密貨幣交易所，遠傳選擇與全台交易量、安全保障皆居業界第1的虛擬貨幣平台MaiCoin合作，降低所有風險，未來也將和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面，有更密切合作。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示，MaiCoin集團長期推動數位資產融入大眾日常生活，擁有業界領先的專利錢包技術、國際資安認證，並具有法幣銀行信託機制，為用戶提供安全保障，這次與遠傳合作，不僅有助於接觸到跨界用戶群，也期待未來結合雙方技術優勢，打造創新應用。

劉世偉也表示，MaiCoin過去2年籌備IPO計畫，看好台灣資本市場往非常好的方向發展，因此希望能在台灣上市，爭取今年送件創新板掛牌，也要看金管會如何看待這件事。

根據調查，年輕世代正積極投入虛擬資產，年齡介於27歲到42歲的「Y世代」，不僅是虛擬資產的主力用戶，更占幣圈用戶超過半數，展現強勁的投資動能；MaiCoin集團平台現有用戶中，25歲到34歲用戶更占40%。

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調查也顯示，26歲以下、被稱為「數位原住民」的「Z世代」，對虛擬貨幣展現高度支持。投資虛擬貨幣的「Z世代」族群中，22.4%的投資者將一半以上總資產投資於加密資產，甚至有13.8%的「Z世代」僅投資虛擬資產，顯示年輕族群在此市場極具潛力。

遠傳表示，與MaiCoin未來規劃結合雙方技術，推出更多創新應用，包含針對年輕用戶市場，提供遠傳幣會員點數兌換虛擬貨幣、虛擬貨幣支付等，將區塊鏈技術融入日常生活，帶動普及發展；同時遠傳運用資通訊優勢，以及嚴謹的電信用戶身分認證及隱私保護，協助強化用戶身分驗證，提升虛擬貨幣交易安全性，並應用區塊鏈技術協助提升數據傳輸安全性，確保合規同時，也保護用戶資產。（編輯：林家嫻）1140121