央行3招確保ATM服務暢通 春節提領現金不卡卡

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）農曆春節將至，為了確保民眾春節連假期間，提領現金、轉帳都不受限，央行備妥3大措施，包含請金融機構留存充足跨行清算資金、留意ATM補鈔等，確保ATM提款、轉帳等跨行系統能夠順暢運作。

央行今天發布新聞稿表示，因應春節連假到來，已著手進行3大措施，確保金流不卡卡。首先，請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，以利跨行交易24小時順暢運作。

央行表示，春節期間有大量跨行交易需求，每年金融機構都會在春節假期前1日，留存充足清算資金，支應春節連假期間跨行提款轉帳交易24小時運作所需。113年約留存新台幣4512億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳金額1939億元，今年預計留存金額將達4535億元。

第2，央行請財金公司加強維護跨行系統運作，財金公司已於今年1月，函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如果有臨時性的緊急資金需求，也可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理。財金公司也將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

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第3，金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。

央行表示，上述3大措施可確保春節期間ATM服務暢通，另外，春節到來前，民眾多有兌換新鈔需求，央行也已洽請8家金融機構，於1月20日至1月24日間，辦理新鈔兌換作業提供新鈔兌換服務，並鼓勵以手機門號跨行轉帳發放數位紅包。（編輯：潘羿菁）1140122